Источник: «Зенит» подпишет контракт с Горшковым на четыре года

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«Зенит» в ближайшее время подпишет четырехлетний контракт с защитником «Крыльев Советов» Юрием Горшковым, утверждает «РБ Спорт».

Ранее 25-летним футболистом интересовался «Спартак», однако «Зенит» предложил ему более выгодные условия.

В сезоне-2023/24 Горшков провел 34 матча за самарский клуб, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

«Крылья Советов» расположились на девятом месте в таблице РПЛ минувшего сезона, набрав 41 очко за 30 туров.