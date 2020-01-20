Источник: «Зенит» интересуется лучшим бомбардиром «Униона»
13:36
«Зенит» и «Валенсия» интересуются нападающим берлинского «Униона» Себастьяном Андерссоном, сообщает Kicker.
28-летний форвард является лучшим бомбардиром «Униона». На его счету 8 голов в 18 матчах чемпионата Германии. Андерссон станет свободным агентом, если по итогам этого сезона клуб покинет бундеслигу, в противном случае соглашение с ним будет продлено на год.
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