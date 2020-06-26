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Источник: Витинью может вернуться в Россию

26 июня 2020, 21:24
Витинью. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Витинью. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Нападающий «Фламенго» Витинью может сменить команду и вернуться в Россию. 26-летний бразилец интересен российским клубам, которые готовы сделать официальные предложения в ближайшие дни, утверждает Revista Colorada.

Ранее на игрока претендовал испанский «Бетис». Однако до конкретных переговоров дело не дошло.

Витинью в 2013-2018 годах выступал за ЦСКА, где всего провел 84 матча, забил 19 голов и сделал 15 голевых передач.

В этом сезоне Витинью сыграл в 5 матчах, не отметившись результативными действиями. Его контракт с «Фламенго» действует до лета 2022 года.

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