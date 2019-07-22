Источник: в Госдуму внесли законопроект о розничной продаже пива на стадионах

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о розничной продаже пива на стадионах, сообщает "Интерфакс".

По информации источника, депутаты Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев решили внести это предложение в палату. В их поправках говорится о том, что следует разрешить предпринимателям продавать пиво по договоренности с организаторами спортивных мероприятиях. Продажа должна осуществляться в специализированных местах общественного питания на территории спортивных сооружений. При этом отмечается, что предлагается обязать организаторов направлять выручку от продажи пива на развитие детского и профессионального спорта.

​Сохранить запрет на торговлю пивом предлагается только во время детских и юношеских спортивных мероприятий.

Отметим, что на российских стадионах отсутствует продажа пива с 2005 года. Во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 торговля была разрешена.