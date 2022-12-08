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Сегодня, 20:00

Источник: «Торпедо» планирует назначить 23-летнего сына председателя совета директоров главой селекции клуба

Анна Горшкова
Корреспондент
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23-летний Георгий Менжинский, сын председателя совета директоров «Торпедо» Сергея Менжинского, может стать руководителем селекционной службы клуба, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, об этом Георгий сам рассказывает персоналу московской команды. Ранее Менжинский-младший работал в основном только с молодежным составом и «Торпедо-2».

Летом 2022 года сообщалось, что Георгий Менжинский стал исполняющим обязанности спортивного директора «Торпедо». Однако эту информацию тогда опроверг президент клуба Илья Геркус.

«Торпедо» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков в 16 матчах.

Источник: РБ Спорт
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ФК Торпедо (Москва)
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
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3.03 00:00
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 - : -
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Сочи – ЦСКА
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Олег Дмитриев

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Илья Кутепов

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Торпедо М

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