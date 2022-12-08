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Мостовой — о словах Онопко: «Не собираюсь постоянно слушать этот бред»

Мостовой отреагировал на слова Онопко
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на слова тренера сборной России Виктора Онопко, который заявил, что Мостовой обижен на весь футбольный мир.

«Пусть делают, что хотят. Не собираюсь постоянно слушать этот бред. Почему я должен быть обижен на футбольный мир, ха-ха? Они все выдумывают, не понимаю их. Знаете, я многим нравился и нравлюсь. По всем этим вопросам отвечу позже, когда придет время. Как говорят, я не обижаюсь, я делаю выводы», — приводит слова Онопко Sport24.

Ранее Мостовой неоднократно негативно высказывался о главном тренере сборной России Валерии Карпине и об игре команды.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-08-ne-sobirayus-postoyanno-slushat-etot-bred-mostovoy-o-slovakh-onopko
Александр Мостовой
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 - : -
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