Филатов — о результатах «Локомотива» в этом сезоне: «Мне нечего сказать»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов не стал комментировать результаты команды в первой части сезона в чемпионате России. В декабре должно состояться заседание совета директоров клуба, которое оценит выступление команды

«Пока не знаю, когда заседание совета директоров. Мне не говорили. Как мне результаты команды? Мне нечего сказать», — цитирует «РБ Спорт» Филатова.

После 17 туров"Локомотив" идет на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.