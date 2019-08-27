Источник: «Спартак» интересуется Джованни Симеоне

«Спартак» интересуется нападающим «Фиорентины» Джованни Симеоне, сообщает портал Primocanale.it.

Ранее сообщалось, что 24-летний итальянец успел отказать «Динамо». Сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне перешел в «Фиорентину» в 2017 году из «Дженоа». В прошлом сезоне он провел за «фиалок» 40 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.

По данным transfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет 20 миллионов евро. Его контракт с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года.