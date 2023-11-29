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Источник: «Спартак» и «Динамо» интересуются бывшим форвардом «Манчестер Сити» Бустосом

«Спартак» и «Динамо» интересуются бывшим форвардом «Манчестер Сити» Бустосом
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Атлетико Тальерес» Науэль Бустос может продолжить карьеру в РПЛ, сообщает журналист 351 Deportes Начо Кастельяно.

По информации источника, в услугах 25-летнего аргентинца заинтересованы «Спартак» и «Динамо». Кроме того, на него претендуют мексиканские «Сантос Лагуна» и «Крус Асуль», один из лидеров чемпионата Уругвая и неназванный клуб испанской сегунды.

Бустос выступает за «Тальерес» с лета этого года. Ранее нападающий принадлежал «Манчестер Сити», но не провел за английский клуб ни одного матча. Также он выступал за «Пачуку», «Сан-Паулу» и «Жирону».

В текущем сезоне форвард провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,5 миллиона евро.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Манчестер Сити
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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