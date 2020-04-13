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Источник сообщил о недвижимости и автопарке Курбана Бердыева

15:05
Автопарк Бердыева. Фото «БИЗНЕС Online»
Автопарк Бердыева. Фото «БИЗНЕС Online»
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«БИЗНЕС Online» рассказал, чем сейчас занимается бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев.

По сведениям источника, 67-летний специалист проживает в одной из элитных новостроек Казани. На паркинге дома стоят две иномарки рубинового цвета Porsche Panamera и Mercedes-Benz G-класса, которые были подарены во времена двух чемпионств. Также у Бырдыева есть офисные площади в долгострое. Также до недавнего времени у Бердыева была недвижимость в Барселоне.

Последним местом работы Бердыева был «Рубин», который он покинул летом 2019 года.

Дополнительная информация:

https://sport.business-gazeta.ru/article/253994#byRate

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