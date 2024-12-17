Гладилин заявил, что представляет себе переход Николсона из «Спартака» в ЦСКА

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин не исключил перехода форварда красно-белых Шамара Николсона в ЦСКА.

«Для РПЛ Николсон — это дорогой футболист, не все смогут потянуть. А те, кто могут, у них на этой позиции есть сильные игроки. Возможен ли переход в ЦСКА? Это будет нормальный процесс. Переходят же и из «Зенита», и из «Динамо». Обычный футбольный процесс. Если игрок не подходит по стилю, то он меняет клуб. Если тренер ЦСКА решит, увидит Николсона в составе, то это нормальный процесс. Это хороший футболист, просто в «Спартаке» он себя не нашел, не получилось», — цитирует Гладилина Legalbet.

Николсон выступает за «Спартак» с января 2022 года. В текущем сезоне 27-летний ямаец провел 14 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.