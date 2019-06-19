Источник: пропал стул, которым Кокорин ударил Пака

Пропал стул, которым нападающий "Зенита" Александр Кокорин ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака во время конфликта в "Кофемании", утверждает Телеграм-канал Mash. Отмечается, что произошло это, когда стул переносили из кабинета в кабинет.

Ранее суд постановил, что стул - это орудие преступления и должен быть уничтожен.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.