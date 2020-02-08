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Источник: Пападопулос находится в сфере интересов «Рубина» и «Крыльев Советов»

13:26
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Защитник «Гамбурга» Кирьякос Пападопулос не собирается продлевать контракт с клубом. Действующее соглашение 27-летнего грека рассчитано до лета нынешнего года, однако сам защитник отказался вести переговоры о новом соглашении, сообщает MoPo.

Пападопулос намерен рассмотреть варианты продолжения карьеры в других чемпионатах. На игрока претендуют «Кельн», «Крылья Советов», «Рубин», «Трабзонспор» и «Шанхай Шеньхуа».

Пападопулос известен по выступлениям за «Шальке» и «Байер». «Гамбург» приобретал его у леверкузенцев в 2017 году за 6,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне грек провел всего 2 матча во второй бундеслиге.

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