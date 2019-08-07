Источник: "Локомотив" интересуется 19-летним ирландским форвардом

Нападающий Джонатан Афолаби, который находится в статусе свободного агента, попал в сферу интересов "Локомотива". Московский клуб уже предложил контракт 19-летнему ирландцу, который имеет нигерийские корни, утверждает Pundit Arena.

Ранее Афолаби числился в составе "Саутгемптона" и выступал за молодежную и резервные команды. Этим летом у него истек срок контракта со "святыми".

Прежде появлялась информация, что на нападающего претендует "Кристал Пэлас". Инициатором приглашения игрока выступал тренер "орлов" Рой Ходжсон.

Афолаби является игроком юниорской сборной Ирландии. На чемпионате Европы (U-19) он провел 7 матчей и забил 4 мяча.