Источник: Краневиттер может перейти из «Зенита» в «Интер Майами» Бекхэма
21:22
Полузащитник «Зенита» и сборной Аргентины Матиас Краневиттер близок к переходу в «Интер Майами».
Ранее сообщалось, что клуб MLS, совладельцем которого является экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм, также интересуется нападющим «Зенита» Себастьяном Дриусси.
Напомним, «Интер» стартует в MLS 1 марта 2020 год.
26-летний Краневиттер перешел в «Зенит» из «Ривер Плейта» в 2017 году. В этом сезоне он провел 2 матча в премьер-лиге.
El ex #River Mat?as Kranevitter est? muy cerca de ser nuevo jugador de Inter Miami, el equipo de David Beckham.— Mati Mendia? (@MatiMendia) January 5, 2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...