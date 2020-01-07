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Источник: Краневиттер может перейти из «Зенита» в «Интер Майами» Бекхэма

21:22
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Полузащитник «Зенита» и сборной Аргентины Матиас Краневиттер близок к переходу в «Интер Майами».

Ранее сообщалось, что клуб MLS, совладельцем которого является экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм, также интересуется нападющим «Зенита» Себастьяном Дриусси.

Напомним, «Интер» стартует в MLS 1 марта 2020 год.

26-летний Краневиттер перешел в «Зенит» из «Ривер Плейта» в 2017 году. В этом сезоне он провел 2 матча в премьер-лиге.

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