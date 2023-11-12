Источник: Карраскаль получает в «Динамо» 1,75 миллиона евро в год
Стала известна зарплата полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля.
Как сообщает Metaratings.ru, футболист зарабатывает 1,75 миллиона евро в год. В ЦСКА он получал 1,1 миллиона евро.
Колумбиец перешел из ЦСКА в «Динамо» летом 2023 года, сумма перехода, по данным Transfermarkt, составила 3,5 миллиона евро.
Контракт Карраскаля с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне 25-летний футболист сыграл 10 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.
Источник: Metaratings
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