Источник: Карраскаль получает в «Динамо» 1,75 миллиона евро в год

Стала известна зарплата полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля.

Как сообщает Metaratings.ru, футболист зарабатывает 1,75 миллиона евро в год. В ЦСКА он получал 1,1 миллиона евро.

Колумбиец перешел из ЦСКА в «Динамо» летом 2023 года, сумма перехода, по данным Transfermarkt, составила 3,5 миллиона евро.

Контракт Карраскаля с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне 25-летний футболист сыграл 10 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.