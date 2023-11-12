«Сочи» — «Рубин»: Даку удвоил преимущество казанцев

Форвард «Рубина» Мирлинд Даку отметился голом в матче 15-го тура РПЛ против «Сочи» — 2:0.

Футболист забил на 66-й минуте. Это третий гол 25-летнего игрока в этом сезоне.