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Источник: Иван Игнатьев попал в ДТП в центре Казани

12:24
Иван Игнатьев. Фото Instagram
Иван Игнатьев. Фото Instagram
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Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев попал в ДТП в центре Казани, сообщает Telegram-канал «Инсайдлар».

По информации источника, авария произошла во вторник утром на улице Профсоюзная. Автомобиль BMW, за рулем которого по предварительным данным был Игнатьев, не получил серьезных повреждений. У машины помяты передний бампер и крыло, а также разбиты фары. В салоне автомобиля сработали подушки безопасности.

В результате ДТП серьезные повреждения получил автомобиль Hyndai. У машины вырвало переднее колесо. Девушка, находившаяся в автомобиле, пострадала, она госпитализирована.

«Иван сегодня утром ехал на тренировку, двигался по левой полосе улицы Профсоюзной. Девушка, которая в него въехала, перестраивалась с правой полосы и задела автомобиль Ивана. С игроком всё в порядке», — приводит источник слова представителя пресс-службы «Рубина».

Дополнительная информация:

https://t.me/insidelar/1245

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