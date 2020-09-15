Источник: Иван Игнатьев попал в ДТП в центре Казани

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев попал в ДТП в центре Казани, сообщает Telegram-канал «Инсайдлар».

По информации источника, авария произошла во вторник утром на улице Профсоюзная. Автомобиль BMW, за рулем которого по предварительным данным был Игнатьев, не получил серьезных повреждений. У машины помяты передний бампер и крыло, а также разбиты фары. В салоне автомобиля сработали подушки безопасности.

В результате ДТП серьезные повреждения получил автомобиль Hyndai. У машины вырвало переднее колесо. Девушка, находившаяся в автомобиле, пострадала, она госпитализирована.

«Иван сегодня утром ехал на тренировку, двигался по левой полосе улицы Профсоюзной. Девушка, которая в него въехала, перестраивалась с правой полосы и задела автомобиль Ивана. С игроком всё в порядке», — приводит источник слова представителя пресс-службы «Рубина».