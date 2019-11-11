Источник: Глушаков подал иск на жену из-за его видео в бане

Как уже сообщал «СЭ», полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков требует с бывшей жены, Дарьи, 204 миллиона рублей. Стали известны причины возникновения нового судебного разбирательства.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Глушаков подал в суд на жену из-за того, что она засняла его с любовницами в бане. В исковом заявлении футболист написал, что с вениками в полотенцах были только мужчины из спортивной команды. И никаких женщин он не видел.

Видео экс-капитана «Спартака» сильно испортило репутацию Глушакова, а потому Дарья должна компенсировать ему потери.

Напомним, на вышеупомянутом видео Дарья Глушакова обвиняет мужа в том, что он развлекается в сауне с девушками легкого поведения.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр