Источник: "Фенербахче" готов приобрести Зе Луиша у "Спартака"

"Фенербахче" не оставляет попыток приобрести 28-летнего форварда "Спартака" Зе Луиша. По информации турецкого издания Aksam, "Фенербахче" собирается выделить на покупку форварда 15 миллионов евро, которые ранее запросил "Спартак".

Турецкий клуб рассчитывает выделить средства за счет продажи полузащитника Элифа Элмаса. Сообщается, что Зе Луиш также входит с сферу интересов "Галатасарая". Если "Фенербахче" не сможет договориться со "Спартаком", то планирует приобрести форварда мадридского "Атлетико" Николу Калинича.

В этом сезоне Зе Луиш провел 24 матча в чемпионате России, забил 10 мячей и сделал 5 результативных передач.