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Источник: ЦСКА согласовал условия контракта с тунисским защитником Грамом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ЦСКА близок к завершению трансфера защитника «Сфаксьена» Алаа Грама, сообщает All Transfer.

По информации источника, сумма трансфера составит около 1,6 миллиона евро. «Сфаксьен» сможет получить 20 процентов с будущей перепродажи игрока. Сам футболист согласовал 4-летний контракт с армейцами.

Грам провел в этом сезоне 10 матчей за «Сфаксьен» и отметился тремя забитыми мячами. Всего на его счету 90 матчей и 4 гола за клуб. Его контракт действует до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро. В активе Грама два матча за сборную Туниса.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Алаа Грам
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