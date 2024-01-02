На Восточной трибуне стадиона «Спартака» может появиться надпись «Лукойл»
В 2024 году на стадионе «Спартака» может появиться надпись с названием владельца красно-белых — компании «Лукойл», сообщает «РБ Спорт».
Ранее вывеску с аналогичной надписью разместили на фасаде «Лукойл Арены». Теперь надпись появится и на трибуне имени Игоря Нетто (Восточной трибуне).
«Лукойл Арена», до 18 марта 2021 года носившая название «Открытие Арена», была построена в 2014 году в районе Покровское-Стрешнево Северо-Западного административного округа города Москвы. Вместимость сооружения — 45 496 зрителей.
Источник: РБ Спорт
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|
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|
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|
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|18
|4
|5
|9
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|17
|
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|3
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|19-28
|15
|
15
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|18
|3
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|12-24
|13
|
16
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|18
|3
|2
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|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
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Ростов
|16
|1
|5
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