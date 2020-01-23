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Источник: «Челси» рассматривает покупку Чалова в случае срыва сделки по Кавани

16:21
Федор Чалов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Чалов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Челси» проявляет интерес к нападающему ЦСКА Федору Чалову, утверждает Daily Express. Лондонский клуб рассматривает 21-летнего российского форварда в качестве альтернативы при срыве сделки по Эдинсону Кавани. Уругвайский футболист близок к уходу из «ПСЖ», «Челси» хочет взять его в аренду на полгода за 5 миллионов фунтов с полной выплатой зарплаты (360 тысяч фунтов в неделю).

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«ПСЖ» же намерен продать 32-летнего Кавани за 15 миллионов фунтов.

Стоимость Чалова лондонцы оценивают в 20 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Чалов провел 27 матчей, забил 6 голов и отдал 5 передач во всех турнирах.

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