Источник: «Бордо» заинтересован в Кузяеве

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру в Европе. В его приобретении заинтересован «Бордо», сообщает Foot Mercato.

Клуб испытывает некоторые финансовые проблемы, поэтому старается подписывать свободных агентов и игроков по низким ценам. Одним из новичков может стать 27-летний россиянин, известный своим универсализмом.

Контракт Кузяева с «Зенитом» заканчивается этим летом и определенности с его продлением пока нет. Ранее сообщалось, что в нем заинтересованы «Марсель», «Валенсия», «Хоффенхайм» и еще один неназванный немецкий клуб.

В текущем сезоне Кузяев провел 22 матча во всех турнирах, в которых сделал одну голевую передачу.