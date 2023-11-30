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Источник: Артур из «Палмейраса» нанял нового агента и начал переговоры с «Зенитом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Артур.
Фото Reuters

Полузащитник «Палмейраса» Артур начал переговоры с «Зенитом», сообщает журналист Хорхе Никола.

По информации источника, Артур сменил агента. Теперь интересы 25-летнего бразильца представляет агентство Пауло Питомбейры, которое уже ведет переговоры с «Зенитом».

23 ноября об интересе «Зенита» к Артуру сообщал журналист UOL Пауло Винисиус Коэльо.

Артур играет за «Палмейрас» с марта. В текущем сезоне он провел 57 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Футбол
ФК Зенит
ФК Палмейрас
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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