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Источник: агент Влашича предложил игрока «Наполи»

13:34
Никола Влашич. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Никола Влашич. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Журналист RAI Sport Чиро Венерато сообщил в интервью CN24, что агент предложил услуги полузащитника ЦСКА Николы Влашича «Наполи», информирует GonfiaLaRete.

— Один из агентов предложил «Наполи» Николу Влашича — техничного 22-летнего хорватского полузащитника, который мог бы заиграть у Гаттузо. Его цена — 15 миллионов евро, зарплата — 1,5 миллиона в год, заявил журналист.

В нынешнем сезоне в составе ЦСКА Влашич сыграл 37 матчей, забил 13 мячей и сделал 7 результативных передач. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года.

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