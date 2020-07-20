Источник: агент Влашича предложил игрока «Наполи»

Журналист RAI Sport Чиро Венерато сообщил в интервью CN24, что агент предложил услуги полузащитника ЦСКА Николы Влашича «Наполи», информирует GonfiaLaRete.

— Один из агентов предложил «Наполи» Николу Влашича — техничного 22-летнего хорватского полузащитника, который мог бы заиграть у Гаттузо. Его цена — 15 миллионов евро, зарплата — 1,5 миллиона в год, заявил журналист.

В нынешнем сезоне в составе ЦСКА Влашич сыграл 37 матчей, забил 13 мячей и сделал 7 результативных передач. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года.