19:20 | Футбол — РПЛ

"Имейте терпение". Цорн - о трансфере Тила в "Спартак"

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Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн заявил, что в ситуации с трансфером полузащитника АЗ Гуса Тила болельщики должны проявить терпение. Ранее главный тренер голландской команды Арне Слот сообщил, что 21-летний хавбек находится "на пути в Россию". 

- Когда объявите Тила?

- Ждите тизера нашей пресс-службы. Все будет нормально. Имейте терпение.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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