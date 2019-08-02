"Имейте терпение". Цорн - о трансфере Тила в "Спартак"

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн заявил, что в ситуации с трансфером полузащитника АЗ Гуса Тила болельщики должны проявить терпение. Ранее главный тренер голландской команды Арне Слот сообщил, что 21-летний хавбек находится "на пути в Россию".
- Когда объявите Тила?
- Ждите тизера нашей пресс-службы. Все будет нормально. Имейте терпение.
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