Илья Шкурин: «Акинфеева представлял именно таким — вратарь, лидер, капитан»
14:36
Новичок ЦСКА, форвард Илья Шкурин поделился своим мнением о голкипере армейцев Игоре Акинфееве.
— Я выделил Игоря, потому что он очень нравится моей маме, — сказал Шкурин в интервью клубной пресс-службе. — Но заказов на автографы, подписанные мячи от нее не было, мама не такая (улыбается). Какой Игорь в общении? Такой, каким я его себе и представлял: когда нужно, импульсивный, заведет команду. Каким и должен быть вратарь, лидер, капитан.
9 января 20-летний Шкурин стал игроком ЦСКА. 20-летний футболист ранее выступал за «Энергетик-БГУ».
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=bmXOIlJTb_4&feature=emb_logo
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