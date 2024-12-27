Геркус сравнил нынешнее доминирование «Зенита» со «Спартаком» 90-х: «Все были объединены против них»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» рассказал о доминировании «Спартака» в 90-х годах, сравнив его с нынешним «Зенитом».

«Вы не застали доминирование «Спартака» в 90-е годы. Я болел за «Зенит» и ходил 16 сезонов подряд на стадион на все матчи практически. Слышал разные кричалки. Поверьте мне, про «Спартак» тогда много всего кричали. Он был самый ненавистный клуб в те годы. Все были объединены против них. Они доминировали с отрывом тогда. Сборная состояла из спартаковских игроков, тренерский штаб тоже. Остальные клубы часто игнорировались. В сборную не вызывались Веретенников, Есипов, Нидергаус, которые были лидерами «Ротора». А в те годы волгоградцы рубились с красно-белыми за первое место несколько сезонов подряд. «Ротор» игнорировали тогда начисто. За это в том числе хейтили «Спартак» по полной программе», — сказал Геркус «СЭ».

«Спартак» в 90-е становился чемпионом 7 раз — в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998 и 1999 годах.

Дарик Агаларов