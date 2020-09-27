Илья Геркус: «Не знаю, чем Кверквелия хуже Райковича»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру заявил, что текущая трансферная политика красно-зеленых вызывает вопросы. В частности, решение клуба отдать в аренду в «Ротор» центрального защитника Соломона Кверквелию, а на его место подписать серба Слободана Райковича.

— Кверквелия — это одно решение, он легионер, — сказал Геркус. — Чем он хуже Райковича, я не знаю. Про Медведева — загадка. Я бы отдал его в аренду. В тот же «Рубин». Пусть и в бесплатную аренду. На год. Посмотрел бы, как он играет. Это было бы более рационально. На Никиту был большой спрос по арендам. Были готовы платить половину зарплаты, 2/3. Да, он три года не играл. Но я верю, что он вратарь хорошего уровня. Большая проблема, что он не играл. Но я верю, что он сможет выйти на свой старый уровень.

У «Локомотива» сейчас два вратаря. Мы знаем, что Гильерме порой травмируется. На месяц-два вылетает. И остаться с Коченковым в разгар Лиги чемпионов — может быть, и неплохо. А может, плохо. Бывает и двое травмируются. Что будет делать «Локомотив»? Это может быть фатально. Помимо всего остального. (Игорь Рабинер)

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