Илья Геркус назвал Медведева супер теннисистом

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус россиянина Даниила Медведева с победой над над болгарином Григором Димитровым и выходом в финал US Open. В финале соревнований теннисист сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

— Впервые за много-много лет у нас снова есть супер теннисист! Всех с финалом, — написал Геркус в Twitter.