«Их физрук точно не оценит». Сборная России показала Умярова и Ломовицкого с мячом на пляже

Полузащитники «Спартака» Наиль Умяров и Александр Ломовицкий, арендованный «Арсеналом», устроили перепасовку на пляже, сообщает Twitter сборной России.

— Наиль Умяров и Александр Ломовицкий играют красиво даже на пляже. Но их физрук точно не оценит, — написала пресс-служба сборной в Twitter.