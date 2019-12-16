«Их физрук точно не оценит». Сборная России показала Умярова и Ломовицкого с мячом на пляже
16:55
Полузащитники «Спартака» Наиль Умяров и Александр Ломовицкий, арендованный «Арсеналом», устроили перепасовку на пляже, сообщает Twitter сборной России.
— Наиль Умяров и Александр Ломовицкий играют красиво даже на пляже. Но их физрук точно не оценит, — написала пресс-служба сборной в Twitter.
Наиль Умяров и Александр Ломовицкий играют красиво даже на пляже. Но их физрук точно не оценит ?— Сборная России (@TeamRussia) December 16, 2019
?#НашиПарни pic.twitter.com/i10C0yS1n6
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