Игроки «Урала» вышли из отпуска

Футболисты «Урала» вышли из отпуска и прошли медобследование, сообщается на официальном Twitter клуба.

Медобследование продлится до 15 января, после чего игроки отправятся на сборы. С 17 по 30 января команда из Екатеринбурга будет работать в ОАЭ на первом учебно-тренировочном сборе, а со 2 по 17 февраля запланирован сбор в Турции.

После первой части сезона «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 21 очком.