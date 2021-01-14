Игроки «Урала» вышли из отпуска
08:09
Футболисты «Урала» вышли из отпуска и прошли медобследование, сообщается на официальном Twitter клуба.
Медобследование продлится до 15 января, после чего игроки отправятся на сборы. С 17 по 30 января команда из Екатеринбурга будет работать в ОАЭ на первом учебно-тренировочном сборе, а со 2 по 17 февраля запланирован сбор в Турции.
После первой части сезона «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 21 очком.
В эти минуты в Екатеринбурге игроки проходят медицинское обследование ? pic.twitter.com/Jxnk8uqdRH— ФК Урал (@FCURAL) January 14, 2021
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