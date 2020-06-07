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Игроки «Уфы» прошли очередное обследование на COVID-19

11:22
Стадион «Нефтяник». Фото twitter.com/UfaFc.
Стадион «Нефтяник». Фото twitter.com/UfaFc.
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Футболисты «Уфы» в очередной раз сдали тесты на наличие COVID-19. Врачи взяли у игроков необходимые анализы на стадионе «Нефтяник» перед утренней тренировкой. К команде присоединились легионеры, не принимавшие участия в тренировочном сборе в городе Аша.

Проверка на коронавирус стала для игроков «Уфы» уже четвертой после возобновления командных занятий. Предыдущие тесты не выявили в клубе случаев заболевания.

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