Игроки «Уфы» прошли очередное обследование на COVID-19
11:22
Футболисты «Уфы» в очередной раз сдали тесты на наличие COVID-19. Врачи взяли у игроков необходимые анализы на стадионе «Нефтяник» перед утренней тренировкой. К команде присоединились легионеры, не принимавшие участия в тренировочном сборе в городе Аша.
#прямосейчас Наша команда собралась на стадионе «Нефтяник». Перед утренней тренировкой сдаём уже в четвертый раз тесты на COVID-19. Наконец-то к нам присоединились и наши иностранцы, которые не ездили в Ашу ? pic.twitter.com/TOhAyTZio8— ФК УФА (@UfaFc) June 7, 2020
Проверка на коронавирус стала для игроков «Уфы» уже четвертой после возобновления командных занятий. Предыдущие тесты не выявили в клубе случаев заболевания.
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