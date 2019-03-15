Игроки ЦСКА посоревновались с киберфутболистом в исполнении пенальти. Видео

Футболисты ЦСКА на сборе в Кампоаморе приняли участие в челлендже на лучшего пенальтиста. Вместе с игроками к точке подходил и киберфутболист московского клуба Максим "GoodMax" Гутник.

В исполнении 11-метровых ударов соревновались защитники Кирилл Набабкин и Никита Чернов, полузащитники Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович и Дмитрий Ефремов, а также форвард Федор Чалов. Место в воротах занял голкипер Николай Радченко.

Победу в челлендже одержал Ильзат Ахметов. 21-летний футболист реализовал все 5 пенальти.