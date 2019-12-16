Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов рассказал, почему из тренерского штаба ушел Магомед Адиев.

— Что у вас произошло с Адиевым? Он ушел практически сразу после того, как был назначен в «Ахмат» вашим помощником.

— Попрощались мы хорошо, пожали друг другу руки. Я не ожидал, что Магомед примет такое решение. У него был разговор с президентом клуба. В двух словах, углубляться не буду, вижу, что для Адиева непростая тема, он ведь сам из Чечни и принимает все близко к сердцу. Думаю, он так решил, чтобы не развивать тему «Адиев должен быть главным тренером».

Остался бы Адиев — после нашего поражения от «Уфы» началась бы раскачка лодки, причем не от него, а от моих «доброжелателей». На мой взгляд, Магомед повел себя порядочно не по отношению ко мне или себе, а по отношению к клубу. Он мне прислал поздравления после нашей победы над «Оренбургом». Когда увидимся — обнимемся, спокойно поговорим. Отношения остались хорошие. (Сергей Егоров)

Полное интервью Игоря Шалимова можно прочитать здесь.