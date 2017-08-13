Игорь Шалимов: "Нет планов подписать центрального защитника"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча 6-го тура чемпионата России с "Амкаром" (1:1) сообщил о том, что клуб не планирует усилить центр обороны новичками, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. По его словам, защитник действуют нормально.

- Почему Сафонов, а не Синицын? - вопрос Шалимову.

- У Синицына температура была ночью, не стали рисковать.

- "Краснодар" расстался с Налду. Нет ли дефицита центральных защитников? И есть ли планы по приобретению игроков?

- Пока планов приобрести нет - есть Жиров, Грицаенко. Центральные защитники нормально играют. Пока не видим, что нужно делать ротацию центральных защитников.

- Как оцените возвращение Мамаева, его игру?

- Когда есть возможность, он играет быстро. Не скажу, что притормаживает атаку, скорее пытается найти лучшее продолжение. Но мы пытаемся играть быстрее, быстрее доставлять мяч от обороны в полузащиту. Мамаев набирает форму.

- Устраивает связка Газинский - Шишкин? Когда они вместе на поле, складывается ощущение, что не могут обострить игру.

- Каборе тоже особо не отдает обостряющих передач. Наверно, да, может быть. Надо посмотреть. Думаю, все три игрока, находясь вместе на поле, - и Шарль, и Газинский, и Шишкин - способны играть быстрее.

Трансляция матча "Краснодар" - "Амкар"