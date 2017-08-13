Игорь Шалимов: "Нет планов подписать центрального защитника"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после матча 6-го тура чемпионата России с "Амкаром" (1:1) сообщил о том, что клуб не планирует усилить центр обороны новичками, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. По его словам, защитник действуют нормально.
- Почему Сафонов, а не Синицын? - вопрос Шалимову.
- У Синицына температура была ночью, не стали рисковать.
- "Краснодар" расстался с Налду. Нет ли дефицита центральных защитников? И есть ли планы по приобретению игроков?
- Пока планов приобрести нет - есть Жиров, Грицаенко. Центральные защитники нормально играют. Пока не видим, что нужно делать ротацию центральных защитников.
- Как оцените возвращение Мамаева, его игру?
- Когда есть возможность, он играет быстро. Не скажу, что притормаживает атаку, скорее пытается найти лучшее продолжение. Но мы пытаемся играть быстрее, быстрее доставлять мяч от обороны в полузащиту. Мамаев набирает форму.
- Устраивает связка Газинский - Шишкин? Когда они вместе на поле, складывается ощущение, что не могут обострить игру.
- Каборе тоже особо не отдает обостряющих передач. Наверно, да, может быть. Надо посмотреть. Думаю, все три игрока, находясь вместе на поле, - и Шарль, и Газинский, и Шишкин - способны играть быстрее.
- Амкар
- Павел Мамаев
- Игорь Шалимов
- Роман Шишкин
- Краснодар
- Юрий Газинский
- Андрей Синицын
- Налду
- Шарль Каборе
- Александр Жиров
- Алексей Грицаенко
- Матвей Сафонов