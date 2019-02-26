Игорь Гамула: "Краснодар" - чемпион? Нет, фаворитов гонки не вижу"

Бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула в интервью "СЭ" отметил, что команда в этом сезоне может побороться за Лигу Европы. Также он подчеркнул, что не видит фаворита в чемпионской гонке.

– На что может рассчитывать "Ростов" во второй половине сезона?

– Команда в каждом матче будет играть на победу и поборется за место в Лиге Европы. Мы же почти всех лидеров принимаем дома – и "Спартак", и "Локомотив", и "Краснодар", и "Зенит".

– Некоторые говорят, мол, по игре "Краснодар" уже чемпион, причем с отрывом. Согласны?

– Нет. Фаворита в чемпионской гонке пока не вижу. Если говорить о "Краснодаре", то в матче с "Ростовом" футболисты хорошо контролировали мяч, играли в одно касание, быстро перемещались, но… Обостряющих передач вперед было мало, все поперек да поперек. Если первый тайм с "Байером" мне понравился, то в концовке при счете 1:1 "Краснодар" едва не разорвали. Казалось, еще чуть-чуть – и немцы забьют второй. Конечно, очень не хватает Ари. С ним атака смотрится ярче и разнообразнее. (Александр Кружков)

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