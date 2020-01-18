Игорь Дивеев: «Можно сказать, моя жизнь сразу перевернулась»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев заявил, что ему не так важно, на какой позиции и в какой схеме его видит главный тренер команды Виктор Гончаренко.

— С момента начала сборов прошло уже несколько дней. Как ощущения?

— Настроение отличное, работаем целыми днями. Мы приехали сюда готовиться ко второй части сезона, к чемпионату. Все хорошо! — цитирует Дивеева официальный сайт ЦСКА.

— Помнишь, как год назад ты подъехал сюда, в Кампоамор, под конец сборов знакомиться с командой?

— Конечно! У «Уфы» был сбор в Марбелье, я прибыл в расположение армейцев и, кажется, в этот же день играл уже против уфимцев за ЦСКА (улыбается).

— Как оценишь этот период времени? Ты сразу завоевал место в основе и эту планку уверенно держишь...

— Можно сказать, моя жизнь сразу перевернулась. В «Уфе» почти не играл, только тренировался. А Виктор Михайлович Гончаренко сказал: «Готовься, может, будешь играть в стартовом составе». Я дебютировал за ЦСКА в матче с «Рубином» и начал выходить в основе постоянно. Не знаю, может быть, иногда косячил, но в целом минувший год сложился для меня очень хорошо.

— Виктор Михайлович дал понять, что возможен переход на другую схему игры в обороне, в четыре защитника. Интересны твои мысли на этот счет, ведь ты непосредственный участник оборонительного процесса.

— Если честно, мне без разницы, играть в четыре защитника или в три центральных. В молодежной сборной играем в четыре, и там просто немного по-другому выстроена подстраховка. А подсказ везде один и тот же, мяч круглый, в поле одиннадцать человек. Виктор Михайлович скажет, как двигаться, и со временем мы все прочитаем и поймем. Для этого есть теоретические занятия, которых здесь, на сборах, будет немало.