Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко на пресс-конференции прокомментировал итог матча 9-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (1:3).

— Изначально было ясно, что «Зенит» будет играть первым номером, отдали инициативу, перестроили схему на пять защитников. Понятно, что мало было времени на обкатку схемы с тремя защитниками. Моментами играли неплохо, моментами — плохо. Голы привезли мы сами себе, допустили грубые ошибки. Это футбол, бывает, будем справляться.

— Почему вы выбрали именно схему с тремя центральными защитниками?

— У нас не было выбора. Не было сильных крайних хавбеков. Если бы были, играли бы 4-3-3. Первый горький опыт, зато теперь у нас есть две схемы. (Гоша Чернов)

«Арсенал» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 13 очков.

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