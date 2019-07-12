Игорь Черевченко: "Мирзов? До 1 сентября время еще есть"

После матча 1-го тура РПЛ "Арсенал" – "Динамо" (1:1) главный тренер туляков Игорь Черевченко оценил итог встречи и высказался о новичке – Ламеке Банде.

– Не понимаю, почему футболисты проводят два разных тайма – может разминать их нужно лучше, будем разговаривать. Банда? Не понравились бутсы, в которых он вышел на такой скользкий газон. А так человеку 19 лет, он приехал из другой страны, больших претензий быть не может. Плюс у него гематома.

– Почему сделали только одну замену?

– Мы стараемся привести всех игроков в одно состояние, понимаем какой тяжелый график ждет нас после 20 июля. Те, кто остается на скамейке, все понимают правильно.

– Мирзов ушел окончательно?

– До 1 сентября время еще есть. Посмотрим. (Вячеслав Короткин)

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