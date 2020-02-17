Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко в интервью «СЭ» высказал мнение по поводу расширения РПЛ.

— К вопросу о расширении премьер-лиги. Вы хорошо знаете ФНЛ, где сейчас не все лидеры горят желанием идти на повышение или не могут соответствовать регламенту. Для РПЛ-18 желательно иметь 22-25 клубов для ротации между лигами. В России разве столько есть?

— Команд хватает, не хватает — финансов. Все упирается в это. Я тоже за 18 клубов. Но не все могут себе позволить удовольствие играть в РПЛ. Та же Сербия — страна, как Московская область. В чемпионате играет 16 команд. Понятно, что логистика проще, расходы меньше, везде можно ездить на автобусе. У нас одни перелеты чего стоят. С другой стороны — построили стадионы под чемпионат мира. В том же Калининграде все есть. Но для премьер-лиги нужны деньги. (Артем Агапов)

Полностью интервью Игоря Черевченко — здесь.