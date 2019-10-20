Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко на пресс-конференции после домашнего матча 13-го тура чемпионата России с «Сочи» (1:1) подвел итоги встречи и назвал голкипера гостей Сослана Джанаева лучшим по отражению 11-метровых ударов.

32-летний Джанаев отразил два пенальти из трех назначенных в игре с «Арсеналом».

— Традиционная беда «Арсенала» — команда пропускает быстрые голы. Какие-то выводы делаются?

— Выводы делаются, но людям в голову не залезешь, — ответил Черевченко. — Эту ошибку ничего не предвещало. Не знаю, я бы с удовольствием залез в голову к футболистам, но не могу, к сожалению.

— 12 туров «Арсеналу» не давали пробивать пенальти. Сегодня их было три. Что произошло? Почему? Мы не привыкли к такому? Это фарт соперника или что-то другое?

— Это не фарт. Во-первых, это великолепная игра вратаря. Джанаев — один из лучших в России по отражению 11-метровых ударов. Так подходить к исполнению 11-метровых нельзя. Значит, что недотренировали. У нас трое штатных пенальтистов. Мы не можем сказать, кто именно будет бить пенальти. Кто уверен, тот и бьет. Теперь будем назначать.

После удаления Кудряшова у «Сочи» могли и пропустить? Порадовало одно, что некоторые команды при большинстве начинают торопиться. Сегодня этого не было. Могли пропустить, да, это невнимательность игроков. Нельзя стоять и смотреть футбол.

— Есть ли серьезные упреки по качеству игры?

— Любые ошибки всегда есть. Больших претензий нет. Грубая ошибка была в начале матча. Потом уже сядем и проанализируем игру.

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