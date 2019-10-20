РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Игорь Черевченко: «Джанаев — один из лучших в России по отражению пенальти»

20:09
Теги:

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко на пресс-конференции после домашнего матча 13-го тура чемпионата России с «Сочи» (1:1) подвел итоги встречи и назвал голкипера гостей Сослана Джанаева лучшим по отражению 11-метровых ударов.

32-летний Джанаев отразил два пенальти из трех назначенных в игре с «Арсеналом».

— Традиционная беда «Арсенала» — команда пропускает быстрые голы. Какие-то выводы делаются?

— Выводы делаются, но людям в голову не залезешь, — ответил Черевченко. — Эту ошибку ничего не предвещало. Не знаю, я бы с удовольствием залез в голову к футболистам, но не могу, к сожалению.

— 12 туров «Арсеналу» не давали пробивать пенальти. Сегодня их было три. Что произошло? Почему? Мы не привыкли к такому? Это фарт соперника или что-то другое?

— Это не фарт. Во-первых, это великолепная игра вратаря. Джанаев — один из лучших в России по отражению 11-метровых ударов. Так подходить к исполнению 11-метровых нельзя. Значит, что недотренировали. У нас трое штатных пенальтистов. Мы не можем сказать, кто именно будет бить пенальти. Кто уверен, тот и бьет. Теперь будем назначать.

После удаления Кудряшова у «Сочи» могли и пропустить? Порадовало одно, что некоторые команды при большинстве начинают торопиться. Сегодня этого не было. Могли пропустить, да, это невнимательность игроков. Нельзя стоять и смотреть футбол.

— Есть ли серьезные упреки по качеству игры?

— Любые ошибки всегда есть. Больших претензий нет. Грубая ошибка была в начале матча. Потом уже сядем и проанализируем игру.

Чемпионат России: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Арсенал Т — Сочи

Опрос

проголосовало: 3349
Все опросы
Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир