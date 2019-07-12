Игорь Черевченко: "Арсеналу" предстоит исторический сезон. Сыгрываться будем по ходу чемпионата"

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко поделился ожиданиями от стартового матча 1-го тура чемпионата России против "Динамо". В этом сезоне туляки дебютируют в еврокубках.

- Исторический сезон нам предстоит, - сказал Черевченко в эфире "Матч премьер". - Ожидания положительные. Подготовились в Турции... то есть в Австрии. Нормально подготовились. Единственная проблема - игроки по ходу сбора приезжали. Времени мало было, десять дней всего. По ходу чемпионата команда будет сыгрываться.

- Летом "Арсенал" покинули лидеры атаки: Мирзов, Бакаев, Джорджевич.

- Мы сложа руки не сидели, взяли на эти позиции игроков. В процессе сбора пытались донести до них, что мы от них ждем. Как я уже говорил, по ходу сезона будем сыгрываться.

Постараемся доказать, что прошлый сезон не просто так удался. Все в наших руках.

Трансляция матча "Арсенал" - "Динамо"