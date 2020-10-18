Игорь Акинфеев: «Считаю Васина топовым защитником. Без сарказма»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев подвел итог матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (3:1).

«Игра тяжелая, тем более погодные условия не позволяли хорошо двигаться, — сказал Акинфеев в эфире «Матч Премьер». — Ветер, дождь... Второй тайм показал, что обе команды умеют играть в футбол. За сам матч могу поставить четыре с плюсом.

Форс-мажор. Я так понял, что Карпову сломали нос. Пришлось перестраиваться. Но если так пойдет дальше, то перестраиваться будет уже некем.

Я считаю Васина топовым защитником. Без сарказма. Он в каждом матче доказывает, что умеет и может играть. Если бы не травмы... Для меня он всегда был топом.

В перерыве говорили, что надо забить гол. Одним пасом разрезали оборону «Динамо». Были моменты в первой половине, но не было реализации».