Игнатьев возобновил тренировки с "Локомотивом"

Защитник Владислав Игнатьев присоединился к "Локомотиву", который проводит сборы в Австрии, информирует официальный сайт москвичей. 32-летний россиянин пропустил последние игры чемпионата России из-за повреждения коленного сустава.
В прошедшем сезоне Игнатьев провел 37 матчей за "Локомотив", забил два гола и отдал три результативные передачи.
Влад уже работает с нами ✌🏼— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 23 июня 2019 г.
Большая фотогалерея очередной тренировки в Австрии 👇🏼https://t.co/XrjHAIWoLE#РЖДТренировочныеСборы 🇦🇹 pic.twitter.com/TMKikTfji0
Ротенберг, Коченков, Игнатьев и Коломейцев продлили контракты с "Локомотивом"
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