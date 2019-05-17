Игнашевич покинет пост тренера молодежки ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал, что скоро уйдет с должности тренера молодежного состава армейцев. По его словам, у него достаточно опыта для работы на взрослом уровне.

– Получил необходимые методические знания, за что благодарен ЦСКА, главному тренеру молодежной команды Андрею Аксёнову и всему ее штабу, – цитирует "Чемпионат" Игнашевича. – Сейчас нахожусь в предвкушении самостоятельной работы. Появилась уверенность. Осталось попробовать.

В ЦСКА сегодня у меня нет возможности для самостоятельной работы, только в детской школе. Имея такой богатый практический опыт в профессиональном футболе, хочется реализовать себя на взрослом уровне. Продолжать помогать интересно, но я понятливый, получил необходимые методические знания. Есть желание поскорее применить их на практике. Тем более в голове много разных мыслей и идей, которые просто требуют реализации. Вы же видите, что происходит в Лиге чемпионов? После таких матчей даже уснуть тяжело.

Чувствую в себе силы и способности начать карьеру главного тренера. Поэтому просто сидеть в дубле, тратить время и деньги клуба не хочу. Буду работать в сборной Черчесова, поеду стажироваться, учиться и искать варианты самостоятельной работы.

Грустно покидать ЦСКА? Конечно, ведь это мой дом. С другой стороны, у меня начинается новая жизнь, и здесь не до сентиментальностей.