Игбун сможет сыграть против «Уфы»

Новичок «Динамо» Силвестр Игбун, перешедший из «Уфы» по арендному соглашению с последующим правом выкупа, сможет сыграть против своего бывшего клуба, сообщает ProSportStory. Команды встретятся между собой 15 сентября в 9-м туре чемпионата России. Матч пройдет в Москве.

Игбун перешел в «Уфу» летом 2015 года из датского «Мидтьюлланна». В нынешнем сезоне 28-летний игрок принял участие в 6 матчах РПЛ, в которых стал автором 2 забитых мячей. Всего в составе «горожан» нигерийский футболист провел 119 матчей и забил 27 голов.

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