Игбун назвал «СЭ» клуб, в который может перейти. Это «Арсенал»

Нападающий «Уфы» Силвестр Игбун в интервью «СЭ» подчеркнул, что намерен покинуть клуб до закрытия трансферного окна. 28-летний нигериец отметил, что наиболее вероятный вариант продолжения карьеры для него — тульский «Арсенал».

— Где вы хотите провести ближайший сезон? — вопрос Игбуну.

— Я хочу играть в России. У меня есть предложение от клуба российской премьер-лиги.

— От ЦСКА?

— Я читал новости о том, что могу перейти в ЦСКА. Но большего об этом не знаю. Точно я знаю только о предложении от тульского «Арсенала». (Гоша Чернов)

Игбун играет за «Уфу» с 2015 года. За это время он провел в составе клуба 119 матчей и забил 27 мячей. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро. Его контракт истекает в 2020 году.