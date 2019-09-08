Идову вспомнил героя фильма «Эйс Вентура» в связи со стартом сезона в НФЛ

Защитник «Локомотива» Брайн Идову выразил радость в связи со стартом сезона в НФЛ через упоминание героя из фильма «Эйс Вентура».

— Сегодня стартует 1-я неделя НФЛ! Рассел Уилсон на минималках, — написал нигериец в своем Instagram. В хэштэгах у футболиста значится Рэй Финкл — один из героев фильма «Эйс Вентура».

В текущем чемпионате России Идову сыграл всего в 3-х матчах, в которых результативными действиями не отметился.