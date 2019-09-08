Идову вспомнил героя фильма «Эйс Вентура» в связи со стартом сезона в НФЛ
21:42
Защитник «Локомотива» Брайн Идову выразил радость в связи со стартом сезона в НФЛ через упоминание героя из фильма «Эйс Вентура».
— Сегодня стартует 1-я неделя НФЛ! Рассел Уилсон на минималках, — написал нигериец в своем Instagram. В хэштэгах у футболиста значится Рэй Финкл — один из героев фильма «Эйс Вентура».
В текущем чемпионате России Идову сыграл всего в 3-х матчах, в которых результативными действиями не отметился.
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